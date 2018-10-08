Двое брянцев-браконьеров предстанут перед судом

В отношении двух жителей Климовского района 1976-го и 1977 годов рождения брянский природоохранный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, мужчин подозревают в незаконном вылове рыбы с использованием запрещенных орудий.

Двое брянцев в мае 2018 год на водоеме, расположенном за селом Курозново Климовского района Брянской области, с помощью сетей наловили 43 экземпляра карасей, в том числе шесть с икрой; 39 линей, в том числе два с икрой; два окуня с икрой; две плотвы с икрой; три щуки; три красноперки с икрой; четыре леща. В итоге причинили ущерб в размере 3218 рублей.

«Уголовное дело направлено в Климовский районный суд Брянской области», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.