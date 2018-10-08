В Брянске уроженке Великого Новгорода приглянулась сумка пенсионерки
Ранее судимая 36-летняя уроженка Великого Новгорода снова решила вспомнить прошлое и совершила преступление в Брянске, пострадала 82-летняя пенсионерка; злоумышленница уже задержана, ей грозит срок.
История случилась на площади Партизан в Советском районе Брянска. Пожилая женщина гуляла около фонтанов и оставила свою сумку на скамейке. Вдруг она заметила, что с ее сумкой, в которой находились деньги и документы, удаляется неизвестная гражданка.
Пенсионерка позвала на помощь окружающих. Трое парней, услышав ее крики, моментально среагировали и бросились догонять злоумышленницу. Ребята обступили ее и удерживали до прибытия правоохранителей. Помогала им в этом начальник городского отдела по делам несовершеннолетних подполковник полиции Ирина Гращенкова, она в тот момент проходила мимо площади Партизан.
Сумку с документами и тремя тысячами рублей полицейские вернули потерпевшей.
«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», ей грозит до двух лет. До суда задержанная будет находиться под стражей», - сообщили в пресс-службе МВД региона.
За проявленную гражданскую позицию и помощь в задержании преступника троих подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет поощрят правами начальника УМВД России по городу Брянск, а также им вручат подарки от общественного совета при городском УМВД.
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