Подозреваемая в краже у пожилой женщины задержана в Клинцах
Брянские правоохранители задержали 44-летнюю местную жительницу, которая подозревается в похищении денег у 82-летней пенсионерки в Клинцах.
Потерпевшая рассказала, в дом постучали две незнакомки. Она открыла, впустила в жилище, те стали жаловаться на бедственное положение и просили продукты, деньги. Пенсионерка вынесла им пару сотен рублей, а потом еще несколько минут поговорила с гостьями и заперла за ними дверь.
После визита неизвестных бабушка обнаружила пропажу 40 тысяч рублей из тайника в шкафу, которые были отложены на «черный» день.
Злоумышленниц по горячим следам задержать не удалось. Полиция провела целый комплекс мероприятий, чтобы установить подозреваемую. Вскоре она написала явку с повинной и вернула потерпевшей часть денег – 6 тысяч рублей.
По ее утверждению, она случайно увидела, откуда пенсионерка достает наличку, и решилась на преступление. Пока старушка говорила с ее знакомой, вместе с которой они просили милостыню, злоумышленница вытащила деньги из тайника.
«Подозреваемой предъявлено обвинение по части 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД региона.
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