Брянец лишился во время пожара автомобиля

Легковой автомобиль загорелся в селе Слобода Стрелецкая в Унечском районе 9 октября.

Информацию о пожаре спасатели 39-й части получили в 12:36. Сразу на место выехали сотрудники на двух автоцистернах. Через пять минут они прибыли. Пламя на тот момент охватило машину.

«На тушение работал ручной пожарный ствол. В 12.43 загорание локализовали, в 12.46 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Пострадавших не было. Причина загорания устанавливается.

Напомним, 7 октября возле «Автомаркета» в Брянске горела машина «УАЗ».