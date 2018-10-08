В Брянске в районе «Полтинника» мальчик попал под автомобиль

Подросток угодил под машину в Советском районе Брянска 9 октября.

Инцидент произошел около четырех дня около «Полтинника». Об этом сообщили свидетели в одной из соцсетей и опубликовали фото.

«Сбили мальчика на переходе в районе троллейбусного депо 1. Берегите себя и будьте осторожны!», - прокомментировал автор.

Как случилась авария, очевидцы не рассказали. Известно, что ребенок жив.

Правоохранители, прибывшие на место, выясняют причины ДТП.

«Там иногда вообще не останавливаются ни на какой сигнал светофора. Как ехали, так и едут», - заметила Елена Трушкина.