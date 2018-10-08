Пробка до городищенского светофора образовалась в Брянске
В сети опубликовали видео, на котором зафиксирована протяженность автомобильной тянучки, образовавшейся в Брянске утром 10 октября.
Автор ролика Татьяна Бодрова рассказала, затор тянется до городищенского светофора.
По словам Павла Антоненкова, все произошло из-за автомобиля Lifan Smily, который сломал наверху горки.
«Там Lifan Smily наверху горки в левом ряду сломался», - заметил Павел.
«Оттащить его никому смелости не хватило! В большинстве случаев машина ломается, и, если ее оперативно оттащить куда-нибудь, проезжающим мимо машинам никакой пробки бы не было, но у нас народ такой, никогда не помогут!», - прокомментировал Дмитрий Козлов.
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