Десять с половиной лет за решеткой проведут два брянских студента за торговлю гашишем
Суд Брянска признал двоих 18-летних студентов виновными в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере и приговорил каждого к 10 годам и шести месяцам в исправительной колонии строгого режима.
Парни промышляли в январе-феврале 2018 года. В составе организованной группы они сбывали синтетические наркотики и гашиш с помощью «закладок» в областном центре. За каждую получали деньги на банковскую карту.
Правоохранители изъяли у них свыше 82 грамм синтетических наркотиков и 209 грамм гашиша.
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