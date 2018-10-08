В школах Дятьковского района могла возникнуть эпидемия
Прокурор возбудил административные дела в отношении директоров двух местных школ из-за того, что нарушались санитарные нормы в столовых.
Речь идет о Дятьковской кадетской школе имени героя Советского Союза И.А. Кашина и Старской школе. Проверка показала, в учебных заведениях организация питания не соответствует нормам, не соблюдаются правила при мытье посуды.
Руководителей образовательных учреждений привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей каждому.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
«Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.
Брянские железнодорожники продолжают плановый ремонт инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Первый осенний месяц для энергетиков ООО «БрянскЭлектро» увенчался ежегодными соревнованиями электротехнического персонала по обслуживанию распределительных сетей. Это событие по праву считается одним из важнейших ежегодных профессиональных испытаний работников компании.
Современный коттеджный поселок «Андреевский парк» - гордость ГК «Надежды», которая в этом году отмечает 30-летие!
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.