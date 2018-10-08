В школах Дятьковского района могла возникнуть эпидемия

Прокурор возбудил административные дела в отношении директоров двух местных школ из-за того, что нарушались санитарные нормы в столовых.

Речь идет о Дятьковской кадетской школе имени героя Советского Союза И.А. Кашина и Старской школе. Проверка показала, в учебных заведениях организация питания не соответствует нормам, не соблюдаются правила при мытье посуды.

Руководителей образовательных учреждений привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей каждому.