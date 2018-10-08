В селе Лопушь автоледи пострадала из-за водителя Skoda Oktavia
24-летняя водитель автомобиля Ford Focus получила травмы после ДТП с иномаркой Skoda Oktavia 9 октября в селе Лопушь Выгоничского района.
У автоледи - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма (предварительно), ссадины верхней третьей правой голени, ушиб правого голеностопа. Назначив лечение, медики отпустили ее домой.
Сама авария случилась около 12:35 на улице Деснянской. Как рассказали в отделе ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля Skoda Oktavia, поворачивая налево, не предоставил преимущество автомобилю Ford Focus под управлением 24-летней женщины-водителя и врезался в него.
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