В селе Лопушь автоледи пострадала из-за водителя Skoda Oktavia

ДТП с участием трех машин Daewoo Matiz, Audi 80 и «ВАЗ 2106» случилось в Ярцевском районе 8 октября, погибли двое.

Кандидаты от крупного бизнеса могут уменьшить лояльность избирателей к коммунистам, полагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. Накануне единого дня голосования отдельные представители и сторонники КПРФ вновь заговорили о давлении на партию. Могут ли эти действия быть связаны с попытками активизировать электорат?

Трагедия случилась в деревне Паново Гагаринского района 10 октября, во время возгорания дачного дома погибла пожилая женщина – хозяйка.

Четыре сезонных маршрута с 28 октября отменяют в Смоленске.

Сегодня вопрос безопасности в местах большого скопления людей приобрел особую актуальность. Как же обстоят дела в Смоленске? Давайте посмотрим на примере ТРЦ «Макси».

Если раньше церковь в нашей стране ассоциировалась в основном с бабушками, то сейчас всё больше молодых людей идёт в храмы. О работе церкви с молодёжью рассказал исполняющий обязанности руководителя епархиального отдела по работе с молодёжью, руководитель епархиального миссионерского отдела Георгий Свитцов.

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Сама авария случилась около 12:35 на улице Деснянской. Как рассказали в отделе ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля Skoda Oktavia, поворачивая налево, не предоставил преимущество автомобилю Ford Focus под управлением 24-летней женщины-водителя и врезался в него.

У автоледи - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма (предварительно), ссадины верхней третьей правой голени, ушиб правого голеностопа. Назначив лечение, медики отпустили ее домой.

24-летняя водитель автомобиля Ford Focus получила травмы после ДТП с иномаркой Skoda Oktavia 9 октября в селе Лопушь Выгоничского района.

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