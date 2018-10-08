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Под Унечей водитель Hyundai Elantra едва не погубил 45-летнюю пассажирку

Опубликовано Сегодня, 13:15

ДТП с участием иномарки Hyundai Elantra случилось 9 октября на трассе «Брянск-Новозыбков» в Унечском районе, пострадала пассажирка 45 лет.

Инцидент произошел на 130-м километре дороги около десяти вечера. По предварительной информации, 27-летний водитель Hyundai Elantra ехал в Брянск и, не справившись с управлением, слетел в кювет.

«В результате ДТП пассажирка получила ушибленную рану подбородка, ее отпустили домой с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

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