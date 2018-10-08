Почти 700 сомнительных свертков успел сбыть брянец, пока его задержала полиция

Брянские правоохранители возбудили уголовные дела в отношении 26-летнего местного жителя, который подозревается в сбыте наркотиков.

Как выяснилось, парень в течение четырех месяцев с помощью «закладок» сбывал на территории Брянска «соль». Злоумышленник успел реализовать почти 700 свертков с наркотиком.

Деньги за свою работу он получал с помощью электронных переводов на интернет-кошельки, которые затем обналичивал. Всего задержанный легализовал почти 220 тысяч рублей.

Парню грозит до 15 лет тюремного заключения. До суда он будет находиться под арестом.