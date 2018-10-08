В Брянске троллейбус «притерло» около остановки автобусом

Авария с участием троллейбуса и автобуса случилась в областном центре 10 октября, об этом сообщили свидетели в соцсетях.

Инцидент произошел в начале первого дня в Бежицком районе. Около одной из остановок дорогу не поделили автобус и троллейбус.

«Либо очень хотел познакомиться, либо жаба задавила», - прокомментировала Елена Курбатова.

«Синие автобусы ездят в большинстве случае, нарушая все правила», - сообщил Руслан Сенин.

«Они решили последовать примеру наших маршрутчиков, тоже, видимо, славы захотелось», - заметила Алина Самойлова.