Авария в Жирятинском районе: пострадали водитель и пассажир авто Faw V5
41-летний водитель иномарки Faw V5 и его 31-летний пассажир получили травмы во время ДТП 9 октября на трассе «Брянск-Смоленск-Жирятино».
Авария случилась около пяти вечера на восьмом километре трассы.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Faw V5 ехал в село Жирятино и слетел в кювет, где опрокинулся.
В итоге у водителя - множественные переломы ребер слева, пневмогемоторакс, перелом левой ключицы; его доставили в больницу. 31-летний пассажир получил травму шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки слева, повреждения ключицы справа; тоже госпитализирован.
Напомним, 9 октября в Новозыбковском районе произошло ДТП с иномаркой Hyundai Elantra, пострадала пассажирка 45 лет.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России
С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.
«Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.
Брянские железнодорожники продолжают плановый ремонт инфраструктуры в зоне железнодорожных переездов. Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
Первый осенний месяц для энергетиков ООО «БрянскЭлектро» увенчался ежегодными соревнованиями электротехнического персонала по обслуживанию распределительных сетей. Это событие по праву считается одним из важнейших ежегодных профессиональных испытаний работников компании.
Современный коттеджный поселок «Андреевский парк» - гордость ГК «Надежды», которая в этом году отмечает 30-летие!
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.