Авария в Жирятинском районе: пострадали водитель и пассажир авто Faw V5

41-летний водитель иномарки Faw V5 и его 31-летний пассажир получили травмы во время ДТП 9 октября на трассе «Брянск-Смоленск-Жирятино».

Авария случилась около пяти вечера на восьмом километре трассы.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Faw V5 ехал в село Жирятино и слетел в кювет, где опрокинулся.

В итоге у водителя - множественные переломы ребер слева, пневмогемоторакс, перелом левой ключицы; его доставили в больницу. 31-летний пассажир получил травму шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки слева, повреждения ключицы справа; тоже госпитализирован.

Напомним, 9 октября в Новозыбковском районе произошло ДТП с иномаркой Hyundai Elantra, пострадала пассажирка 45 лет.