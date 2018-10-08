В Брянске будут судить водителя Audi, устроившего смертельное ДТП

Водителю Audi, который устроил аварию в июле 2018 года на дороге «Северо-Западный обход г. Брянска», где погиб 72-летний пенсионер, управлявший «ВАЗом 2107», предъявили обвинение в преступлении.

Уголовное дело было заведено по ч. 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека». Виновнику ДТП грозит до семи лет заключения с лишением прав.

Обвиняемый признал вину, дело передано в суд.

Как известно, происшествие случилось 3 июля на 42 км автодороги. 49-летний водитель Audi находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пересек сплошную линию разметки и выскочил на встречную полосу, где врезался в «ВАЗ-2107».

«В итоге 72-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался, а его 69-летняя пассажирка получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе МВД региона.