Житель Беларуси, сбывший брянцу тротил, ответит в суде

В отношении гражданина Беларуси, который обвиняется в незаконном сбыте взрывчатых веществ, прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Как выяснили правоохранители, обвиняемый 3 марта 2017 года около семи вечера на дороге около села Душатин сбыл мужчине за 2500 рублей взрывчатку – тротил массой 342 грамма, которое тот добровольно выдал полиции региона.

«Действия гражданина Республики Беларусь квалифицированы по ч.1 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт взрывчатых веществ», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.