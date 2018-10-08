Житель Беларуси, сбывший брянцу тротил, ответит в суде
В отношении гражданина Беларуси, который обвиняется в незаконном сбыте взрывчатых веществ, прокуратура утвердила обвинительное заключение.
Как выяснили правоохранители, обвиняемый 3 марта 2017 года около семи вечера на дороге около села Душатин сбыл мужчине за 2500 рублей взрывчатку – тротил массой 342 грамма, которое тот добровольно выдал полиции региона.
«Действия гражданина Республики Беларусь квалифицированы по ч.1 ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт взрывчатых веществ», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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