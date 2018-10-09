Серьезный пожар в Володарском районе: брянец лишился авто
Пожар в легковом автомобиле на улице Гоголя в Володарском районе Брянска случился 11 октября.
Сообщение о возгорании поступило на пульт управления спасателям в половине первого ночи. Через шесть минут по адресу прибыли огнеборцы четвертой части на двух автоцистернах. Выяснилось, что пламя полностью охватило машину. На гашение был подан один ручной ствол.
«В 00:41 пожар локализовали, в 00:43 – ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.
Напомним, 2 октября произошло возгорание грузовика на переулке Литвинова в Фокинском районе.
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