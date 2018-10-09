Серьезная авария с двумя «ВАЗами» произошла в Брянском районе
53-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 21054» получил травмы после ДТП с участием «ВАЗа 21144» на трассе «Орел – Смоленск» в Брянском районе 10 октября.
У мужчины врачи диагностировали рану левой голени. Сейчас он уже дома на амбулаторном лечении.
Сама авария произошла в начале девятого утра на 144-м километре дороги. По предварительным сведениям, 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21144» ехал из Смоленска в Брянск. Во время поворота врезался в «ВАЗ-21054» под управлением 29-летней женщины-водителя, двигавшейся во встречном направлении.
Напомним, 10 октября в Брянске на Чкалова столкнулись три машины.
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