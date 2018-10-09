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«Предприимчивый» брянец, расчищая участок леса под ЛЭП, совершил кражу

Опубликовано Сегодня, 12:01

Брянская полиция возбудила уголовное дело в отношении 52-летнего жителя поселка Снезерки, уже имеющего судимость; его подозревают в краже древесины.

Представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях сообщил правоохранителям о том, что при расчистке лесного участка под установку линий электропередач было похищено несколько сосен.

Полиция выехала и по дороге заметила машину с древесиной. У водителя и напарника документов на спил не оказалось. Сами они стали путанно объяснить, что вывозят дерево для знакомого.

Как выяснили сыщики, подозреваемый входил в состав бригады рабочих, которая расчищала лесной участок под установку линии электропередачи. Еще в процессе «предприимчивый» мужчина придумал, как на этом заработать. Пока шли торги, объявленные агентством по управлению госимуществом, он предложил своему знакомому, владеющему пилорамой, купить у него лес. Ему он придумал легенду, что якобы выкупил часть спиленной им древесины. Невольный соучастник преступления согласился сам вывезти пиломатериал.

Оказалось, что они дважды ездили на делянку за соснами. Успели вывезти 45 кубометров. Часть из первой партии оперативно переработали. Однако пиломатериалы, как и бревна из второй, возвратили законному владельцу.

Задержанному грозит до двух лет.

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