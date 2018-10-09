Девятилетний мальчик угодил под колеса Lada Priora в Брянске
Ребенок 9 лет получил травмы, попав под автомобиль Lada Priora на улице Горбатова в Брянске 10 октября.
Мальки получил ушиб правой стопы. Его медики уже отпустили домой.
Сама авария случилась около двух дня. Как рассказали в отделе ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля Lada Priora во дворе наехал на 9-летнего пешехода, перебегавшего дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.
Напомним, 9 октября в Советском районе мальчик попал под машину.
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