Жителя Карачевского района погубила маковая солома

На 8 лет угодил в колонию строгого режима неоднократно судимый брянец за попытку сбыть наркотики в Карачевском районе.

Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере».

Инцидент случился 9 июля 2018 года. Брянец подготовил для сбыта своему знакомому маковую солому весом 357 граммов, однако, придя к дому, не застал его.

Там же он предложил купить наркотик мужчинам, которых он принял за знакомых, обознавшись. Последние его задержали, поскольку были сотрудниками полиции.

«С учетом рецидива преступлений суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Приговор не вступил в законную силу.