Велосипедистка в Клинцах пострадала из-за водителя «Лады»

45-летняя велосипедистка получила телесные повреждения во время ДТП с «Ладой Приорой» 10 октября в Клинцах на улице Жукова.

В ГИБДД о том, что обратилась женщина с ушибом колена, сотрудники Клинцовской больницы сообщили около десяти утра. Пострадавшую госпитализировали.

По предварительным данным, 70-летний автомобилист, управляя «Ладой», ехал с улицы Комсомольская на Гоголя и, совершая поворот, сбил водителя велосипеда.