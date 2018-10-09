Доверчивый брянец лишился кошелька с деньгами во время банкета

45-летняя ранее судимая жительница Брасовского района снова взялась за старое «ремесло», дама настолько заскучала по своему любимому «занятию», что не удержалась и натворила дел прямо во время вечеринки у знакомого – 54-летнего мужчины; сейчас она в отделении, и ей «светит» срок.

Потерпевший устроил банкет у себя дома в поселке Локоть. Пригласил друзей. Гости веселились, ели, пили. Когда алкоголь закончился, хозяин решил продолжить застолье. Взял кошелек, лежавший в кармане куртки, и обнаружил пропажу 12 тыс рублей. Деньги, по его словам, еще были утром. Стал расспрашивать гостей, мол, не брал ли кто, однако никто из присутствующих не сознался в краже.

Вскоре подозреваемая была установлена. Признавшись в похищении, чем удивила своего знакомого, который подозревал других, женщина объяснила, как все произошло.

Накануне она, войдя в доверие, сообщила знакомому, что возле его куртки, пока он выходил во двор, стояли двое его приятелей. На самом деле именно она обыскала его одежду, и, заметив кошелек, присвоила наличку. На следующий день она активно потратила деньги, чем и привлекла внимание полиции. При задержании у нее изъяли 7 тысяч рублей, еще пять вернула потерпевшему в процессе расследования.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ, подозреваемой грозит до пяти лет. До суда женщина будет находиться под подпиской о невыезде», - сообщили в пресс-службе МВД области.