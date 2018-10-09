Водителя Opel Astra госпитализировали после ДТП в Клинцах
10 октября в Клинцах произошло ДТП с «ВАЗом 211340» и иномаркой Opel Astra, пострадал водитель последней.
Мужчину госпитализировали, поставив диагноз - черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки.
Авария случилась в начале второго дня на улице Первомайская. По предварительным сведениям, 25-летний водитель автомобиля Opel Astra ехал с улицы Литвинова на П. Коммуны. При повороте налево не предоставил преимущества в движении «ВАЗу-211340» под управлением 33-летнего водителя и столкнулся с ним.
Напомним, серьезное ДТП с двумя «ВАЗами» произошло в Брянском районе
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