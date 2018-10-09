Суд оштрафовал брянца за заведомо ложный донос
Прокурор Сельцо поддержал обвинение по уголовному делу 20-летнего жителя Брянска, который обвиняется в заведомо ложный донос о преступлении.
17 июня 2018 года молодой человек подал в отделение полиции Сельцо заявление о том, что у его отца приятель угнал машину и затем попал в ДТП.
Прокуратура выяснила, сведения – ложные, знакомый не угонял автомобиль, поскольку он сам передал ему ключи, разрешив прокатиться на транспорте.
Таким способом подозреваемый хотел возместить причиненный в результате ДТП ущерб.
«Суд вынес обвинительный приговор с назначением виновному наказания в виде штрафа в размере 15 тыс руб. Приговор вступил в законную силу», - заявили в прокуратуре области.
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