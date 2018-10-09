Маршрутка столкнулась с Infiniti в Брянске около Кургана

11 октября в Советском районе Брянска случилось ДТП с маршруткой.

Фото аварии опубликовали в одной из соцсетей очевидцы. Инцидент произошел в начале двенадцатого дня на улице Бежицкой, около Кургана Бессмертия. Маршрутное такси врезалось в иномарку Infiniti.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины. Были ли пострадавшие, такой информации нет.

«Автобусов побольше вместо маршруток, и будет вдвое меньше ДТП», - прокомментировал аварию Роман Боков.

«Если бы они не гоняли по городу, а ездили по расписанию и соблюдали всё ПДД, то никогда не попали в ДТП!», - заметил Сергей Ильюхин.

Напомним, серьезное «тройное» ДТП случилось в Брянске на улице Чкалова.