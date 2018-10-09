Опасный предмет нашли жители в брянском лесу

Сегодня вопрос безопасности в местах большого скопления людей приобрел особую актуальность. Как же обстоят дела в Смоленске? Давайте посмотрим на примере ТРЦ «Макси».

Если раньше церковь в нашей стране ассоциировалась в основном с бабушками, то сейчас всё больше молодых людей идёт в храмы. О работе церкви с молодёжью рассказал исполняющий обязанности руководителя епархиального отдела по работе с молодёжью, руководитель епархиального миссионерского отдела Георгий Свитцов.

Трагедия едва не случилась 10 октября в Смоленске – на Большой Советской на тротуар вылетела маршрутка.

Состояние моста, проходящего через маленькую реку на улице Полоцкой, вызвало у жителей Смоленска беспокойство.

Заместитель директора смоленского лицея №1 ответит в суде за то, что на ребенка упала стена кирпичного ветхого сарая.

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Напомним, в лесу недалеко от поселка Локоть Брасовского района местные жители обнаружили 8 октября артиллерийский снаряд 88 мм. Затем в поле поселка Преображенский Почепского района была найдена минометная мина.

На место сразу была вызвана бригада саперов «Брянского пожарно-спасательного центра». В 15.40 взрывоопасный предмет - артиллерийский снаряд 122 мм - ликвидировали.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Неделя конкуренции в России С 24 по 27 сентября в городе Сочи прошло ежегодное международное мероприятие «Неделя конкуренции в России». На странице колонки УФАС мы сегодня осветим интересные моменты выступлений на заседаниях Коллегии участников конференции.

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд «Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.

Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский в рамках форума «РЭН-2018» представил концепцию цифровизации электросетевого комплекса Общества Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский принял участие в открытом совещании «Цифровизация сетей на практике: пути и решения», которое прошло сегодня в рамках форума «РЭН-2018». В мероприятии приняли участие генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, губернатор Тверской области Игорь Руденя, руководители ДЗО «Россетей».