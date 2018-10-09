В Комаричах в ДТП пострадал водитель мотоблока

54-летний водитель мотоблока получил травмы после ДТП с автомобилем Audi на трассе «Украина» в Комаричах 10 октября.

Инцидент произошел около семи вечера на 441-м километре дороги. В отделе Госавтоинспекции объяснили, 64-летний водитель Audi ехал из Севска в Брянск и не учел дистанцию до впереди двигавшегося в попутном направлении мотоблока под управлением 54-летнего водителя и врезался в него.

У 54-летнего мужчины - осадненная рана кожи лица, рана в области правого бедра, ушиб правого плеча. Медики назначили ему лечение и отпустили домой.