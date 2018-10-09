Брянцы в соцсетях говорят о «ловушке» для школьников

Житель Брянска пожаловался в одной из соцсетей на ситуацию, которая образовалась на улице Софьи Перовской, где коммунальщики разрыли яму, в которой проходят трубы теплотрассы.

Яму раскопали, а засыпать не собираются, возмутился автор поста Вячеслав Жигальцов. И все это прямо на тротуаре около дома №16, недалеко от школы №3.

В эту «ловушку», по мнению местных жителей, запросто могут угодить дети.

«Тротуар около дома 16 на ул. Софьи Перовской (50 метров от школы 3), каждый день дети идут по этой дороге в школу, никаких ограждений и табличек нет», - подчеркнул брянец.

«Это норма! Будем ждать, пока провалится туда кто-нибудь! Потом засыпем, чего уж», - заметил Никита Новый.

«Там и к школе со всех сторон «замечательный» подход! Тут хоть тротуара немного есть, а с противоположной стороны дети идут в школу по проезжей части», - добавила Оксана Сапегина.

«Если будут таблички и временно хотя бы зебра. Возможно, водители будут внимательнее, и дети не будут сбиты», - прокомментировала Оксана Прудникова.