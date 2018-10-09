Брянцы в соцсетях говорят о «ловушке» для школьников
Житель Брянска пожаловался в одной из соцсетей на ситуацию, которая образовалась на улице Софьи Перовской, где коммунальщики разрыли яму, в которой проходят трубы теплотрассы.
Яму раскопали, а засыпать не собираются, возмутился автор поста Вячеслав Жигальцов. И все это прямо на тротуаре около дома №16, недалеко от школы №3.
В эту «ловушку», по мнению местных жителей, запросто могут угодить дети.
«Тротуар около дома 16 на ул. Софьи Перовской (50 метров от школы 3), каждый день дети идут по этой дороге в школу, никаких ограждений и табличек нет», - подчеркнул брянец.
«Это норма! Будем ждать, пока провалится туда кто-нибудь! Потом засыпем, чего уж», - заметил Никита Новый.
«Там и к школе со всех сторон «замечательный» подход! Тут хоть тротуара немного есть, а с противоположной стороны дети идут в школу по проезжей части», - добавила Оксана Сапегина.
«Если будут таблички и временно хотя бы зебра. Возможно, водители будут внимательнее, и дети не будут сбиты», - прокомментировала Оксана Прудникова.
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