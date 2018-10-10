В Сельцо привлекли к ответственности директора стройфирмы
Прокурор Сельцо обнаружил нарушения закона о градостроительной деятельности и привлек фирму, занимающуюся стройкой высотки, к административной ответственности.
Общество с ограниченной ответственностью «Династия» во время строительства многоквартирного жилого дома в Сельцо не обеспечило безопасность посторонних лиц. Оно не оградило территорию земельного участка, на котором ведется строительство.
«Прокуратура города внесла представление об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которого отмеченные нарушения устранены; по периметру строительной площадки установлено ограждение», - объяснили в прокуратуре.
По результатам проверки руководителя организации привлекли к административной ответственности по ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства» и оштрафовали на 20 тыс рублей.
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