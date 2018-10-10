Водитель мотоблока пострадал в ДТП с «Камазом» в Дубровском районе

Мужчина, управлявший мотоблоком, получил телесные травмы во время аварии с участием «Камаза» на трассе «Орел-Смоленск-Дубровка» 11 октября.

Водитель мотоблока доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, открытый вдавленный перелом лобной кости, ушиб головного мозга.

ДТП случилось в половине седьмого вечера на пятом километре.

По предварительным данным, 57-летний водитель автомобиля «Камаз-68901» с прицепом не учел расстояние и врезался в мотоблок под управлением 63-летнего мужчины.

Напомним, 10 октября в Комаричах на дороге «Украина» пострадал 54-летний водитель мотоблока во время ДТП с машиной Audi.