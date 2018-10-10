В Брянске орудуют «охотники» за автоколесами

Житель Брянска пожаловался в одной из соцсетей на неизвестных хулиганов, которые порезали колеса его автомобиля.

Фото поврежденных колес Алексей Белов опубликовал в сети. По его словам, пострадала не только его машина, но и у соседа.

«Порезали колеса у меня и соседа. Новый Городок. Будьте осторожны», - поделился брянец.

«Возможно, ты кому-то мешаешь. Скинул бы фото, как машина припаркована», - прокомментировал Алексей Никитин.

«Портить имущество - это по-свински, конечно… Ищите, кого обидели», - заметила Наташа Малиновская.

«У моего соседа вчера машину сожгли. Парень - работяга, все сам добивается в жизни. Так что колеса - это еще полбеды, а вот наш Димка попал по полной. Переживаю за него. Парень никому в жизни ничего плохого не сделал», - поделилась Ольга Курашвили.