Пропала 33-летняя жительница Брянска Ольга Медведева

Брянские волонтеры ПСО «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую 6 октября 33-летнюю Ольгу Медведеву.

Информацию о женщине стали распространять 12 октября. Как известно, она ушла в неизвестном направлении. Сообщается, что Ольга нуждается в медпомощи.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч, карие глаза, нос с горбинкой.

Одежда: голубая кожаная куртка на молнии, голубые джинсы, темные кроссовки и белая футболка.

Говорят, что женщина может быть в любом районе Брянска.

«Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-42 или 112», - сообщили добровольцы.