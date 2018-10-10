В Стародубском районе муж до смерти забил сожительницу скамейкой
Следком Брянской области завершил расследование уголовного дела 57-летнего жителя села Алейниково Стародубского района, который обвиняется в умышленном убийстве.
Как выяснили следователи, мужчина дважды избивал 62-летнюю сожительницу. С 10 по 11 июня 2018 года он ударил ее кулаком по голове, а 16 июня – во время ссоры, которая возникла после совместного употребления спиртного, избил до смерти деревянной скамейкой.
Роковой оказалась травма головы, причиненная за несколько дней до последнего конфликта, выяснили эксперты. Другие повреждения повлекли вред здоровью средней тяжести.
«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - рассказали в СУ СК.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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