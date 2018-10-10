Жестокое убийство в селе Каменка: брянец устроил пытки для соседа

26-летний житель Климовского района ответит в суде за убийство 56-летнего соседа.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора области.

Инцидент произошел 8 марта 2018 года в селе Каменка. Мужчины устроили застолье со спиртным. Разговаривали о жизни. Вдруг на почве ревности завязалась ссора, во время которой 26-летний парень ударил поленом 56-летнего соседа. Последний потерял сознание и упал на пол. Молодой человек продолжил его избивать руками и ногами, а затем много раз исколол ножом.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

«Уголовное дело рассмотрит Климовский районный суд. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.