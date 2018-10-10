Fiat Ducato врезался Chery Indis в Брянске: пострадала 62-летняя пассажирка

62-летняя женщина получила травмы во время ДТП с двумя иномарками Fiat Ducato и Chery Indis на улице Бежицкой в Брянске 11 октября.

Инцидент случился в половине одиннадцатого утра. По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля Fiat Ducato ехал с улицы Степной на Крахмалева и врезался в стоящий автомобиль Chery Indis.

У пассажирки автомобиля Fiat Ducato - перелом левой лучевой кости без смещения, ушиб левого плечевого сустава; ее отпустили с назначением лечения.