Житель Брянска ответит в суде за незаконный оборот контрафактной продукции
Обвинительное заключение по уголовному делу 35-летнего жителя Брянска утвердил первый заместитель прокурора области; мужчину подозревают в незаконной торговле контрафактной алкогольной и табачной продукции.
Как выяснили правоохранители, в течение 2016 года брянец реализовывал немаркированную алкогольную продукцию и табачные изделия по цене значительно ниже рыночной под видом оригинальных товаров общеизвестных торговых брендов.
В том же году он приобрел более 2,6 тыс бутылок немаркированного спиртного, а также свыше 2,3 тыс пачек таких же табачных изделий, которые хранил для сбыта.
«Общая стоимость изъятой в ходе обысков контрафактной продукции превысила 470 тыс рублей», - рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело направили в Бежицкий районный суд для рассмотрения по существу.
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