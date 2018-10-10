Житель Брянска ответит в суде за незаконный оборот контрафактной продукции

Обвинительное заключение по уголовному делу 35-летнего жителя Брянска утвердил первый заместитель прокурора области; мужчину подозревают в незаконной торговле контрафактной алкогольной и табачной продукции.

Как выяснили правоохранители, в течение 2016 года брянец реализовывал немаркированную алкогольную продукцию и табачные изделия по цене значительно ниже рыночной под видом оригинальных товаров общеизвестных торговых брендов.

В том же году он приобрел более 2,6 тыс бутылок немаркированного спиртного, а также свыше 2,3 тыс пачек таких же табачных изделий, которые хранил для сбыта.

«Общая стоимость изъятой в ходе обысков контрафактной продукции превысила 470 тыс рублей», - рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Бежицкий районный суд для рассмотрения по существу.