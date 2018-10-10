Брянцу приглянулся чужой мобильный телефон

Брянские правоохранители задержали мужчину, который подозревается в грабеже в отношении 41-летнего жителя Фокинского района.

Потерпевший объяснил, что неизвестный подбежал сзади, толкнул его, а затем похитил из кармана 1,5 тыс рублей и мобильный телефон.

Подозреваемый сразу после преступления уехал в столицу и скрывался там, однако после возвращения был задержан.

Как объяснил задержанный, после совместного распития спиртного со случайным знакомым он решил напасть на него, а чтобы остаться неузнанным, подкрался к своей жертве со спины. В этот же вечер похищенный гаджет подарил подруге, а сам уехал в Москву.

Злоумышленнику грозит до семи лет.