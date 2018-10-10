Жителя поселка Белые Берега отправили на 11,5 лет в колонию за убийство
Суд Брянской области приговорил ранее судимого местного жителя, который обвиняется в убийстве, к колонии особого режима, там он проведет 11, 5 лет.
Как выяснили правоохранители, вечером 3 июня 2018 года в поселке Белые Берега мужчина в помещении закусочной во время ссоры из-за оскорбления его сожительницы пять раз ударил ножом в грудь одного из посетителей. Потерпевший скончался на месте.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, Брянский районный суд вынес приговор по уголовному делу 47-летнего местного жителя, который обвиняется в умышленном убийстве и ранении двух человек.
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