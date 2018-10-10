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Во время пожара в Клинцах пострадал человек

Опубликовано Сегодня, 16:11

Пожар в нежилом доме на улице Октябрьской в Клинцах случился 13 октября.

Информацию о возгорании получили спасатели десятой части в половине шестого утра. Сразу на место выехали расчеты огнеборцев. Как выяснилось, горел нежилой дом. Около 05:40 пламя потушили. Во время происшествия пострадал человек.

Причины пожара выяснят эксперты.

Напомним, 8 октября произошло возгорание частной дачи в поселке Толмачево Брянского района.

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