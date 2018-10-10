Во время пожара в Клинцах пострадал человек

Состояние моста, проходящего через маленькую реку на улице Полоцкой, вызвало у жителей Смоленска беспокойство.

Заместитель директора смоленского лицея №1 ответит в суде за то, что на ребенка упала стена кирпичного ветхого сарая.

11 октября у дома в поселке Гедеоновка случилась трагедия – найдено тело мужчины.

Жители Смоленска пожаловались на опасный люк, который расположен на перекрестке улиц Академика Петрова и Нормандии-Неман.

Сотрудники Смоленской таможни 10 октября остановили на трассе «М 1» в районе Красной горки большегруз MAN с продукцией сомнительного происхождения.

В среду, 10 октября, в Смоленском регионе МЖД железнодорожники провели акцию «Внимание, переезд!». Поводом для акции стало существенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах Московской железной дороги, произошедших по вине автомобилистов.

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Информацию о возгорании получили спасатели десятой части в половине шестого утра. Сразу на место выехали расчеты огнеборцев. Как выяснилось, горел нежилой дом. Около 05:40 пламя потушили. Во время происшествия пострадал человек.

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