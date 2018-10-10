Велосипедист погиб на трассе в Выгоничском районе
12 октября в Выгоничском районе на трассе «Брянск-Новозыбков-Городец» случилось ДТП с участием иномарки Lada Granta и велосипедиста, последний погиб.
Авария произошла в начале девятого вечера на первом километре дороги. По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля Lada Granta ехал из поселка Городец в сторону автодороги «Брянск-Новозыбков» и сбил 50-летнего мужчину на велосипеде.
«В результате ДТП 50-летний велосипедист от полученных травм скончался», - сообщили в отделе ГИБДД региона.
Напомним, велосипедистка в Клинцах пострадала из-за водителя «Лады».
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