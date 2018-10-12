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В реке Десна в селе Гостиловка жители обнаружили взрывоопасный предмет

Опубликовано Сегодня, 16:27

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны 14 октября обнаружили местные жители в селе Гостиловка Жуковского района.

На место вызвали саперов «Брянского пожарно-спасательного центра». Как выяснилось, артиллерийский снаряд 76 мм нашли в реке Десна. В 15:40 его изъяли и обезвредили.

Напомним, артиллерийский снаряд 152 мм обнаружили 12 октября в Бежицком районе.

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