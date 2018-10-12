56-летний мужчина угодил под колеса Renault Logan в Брянске
Авария с автомобилем Renault Logan 14 октября произошла в Брянске на улице Орловской, пострадал 56-летний пешеход.
У пострадавшего гражданина множественные переломы шейки левой бедренной кости, перелом левой плечевой кости, его госпитализировали.
Сама авария случилась около девяти вечера. Как рассказали в отделе ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля Renault Logan ехал со стороны ул. 3-го Интернационала на улицу Металлистов и сбил мужчину.
Напомним, девятилетний мальчик угодил под колеса Lada Priora в Брянске.
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