56-летний мужчина угодил под колеса Renault Logan в Брянске

11 октября у дома в поселке Гедеоновка случилась трагедия – найдено тело мужчины.

Жители Смоленска пожаловались на опасный люк, который расположен на перекрестке улиц Академика Петрова и Нормандии-Неман.

Сотрудники Смоленской таможни 10 октября остановили на трассе «М 1» в районе Красной горки большегруз MAN с продукцией сомнительного происхождения.

В среду, 10 октября, в Смоленском регионе МЖД железнодорожники провели акцию «Внимание, переезд!». Поводом для акции стало существенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах Московской железной дороги, произошедших по вине автомобилистов.

Трагедия произошла в жилом доме деревни Борода – при пожаре заживо сгорел 45-летний мужчина.

12 октября в Смоленске на Витебском шоссе случилось ДТП, в котором травмы получил ребенок.

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Напомним, девятилетний мальчик угодил под колеса Lada Priora в Брянске.

Сама авария случилась около девяти вечера. Как рассказали в отделе ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля Renault Logan ехал со стороны ул. 3-го Интернационала на улицу Металлистов и сбил мужчину.

У пострадавшего гражданина множественные переломы шейки левой бедренной кости, перелом левой плечевой кости, его госпитализировали.

Авария с автомобилем Renault Logan 14 октября произошла в Брянске на улице Орловской, пострадал 56-летний пешеход.

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