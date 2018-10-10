Жилой дом тушили огнеборцы в Бежицком районе

Пожар в жилом доме, расположенном на улице Окружной в Бежицком районе Брянска, случился 14 октября.

Информацию о возгорании спасатели получили в 18:49 вечера. Сразу на место выехали расчеты огнеборцев 12-й, 13-й и 33-й на четырех автоцистернах. Как выяснилось, пылала крыша дома. Четыре ручных ствола и звена газодымозащитной службы подали на ее гашение.

Пламя потушили в 20:10. Пострадавших не было. Причину выяснят эксперты.

Напомним, возгорание в жилом доме села Мыленка Карачевского района случилось 30 сентября.