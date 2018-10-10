Один человек пострадал на пожаре в Советском районе Брянска

Возгорание в частном жилом доме на улице Вали Сафроновой в Советской районе Брянска случилось 14 октября.

Инцидент произошел вечером. По адресу выезжали спасатели первой части на двух автоцистернах. Когда они прибыли, оказалось, что в жилище горел матрас. На устранение пламени ушло одиннадцать минут.

Во время происшествия пострадал один человек.

Причину случившегося выяснят эксперты.

Напомним, 14 октября произошел пожар в доме на Окружной в Бежицком районе Брянска.