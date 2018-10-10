15-летнюю школьницу прямо на остановке хотела задушить жительница поселка Оболешево

К 100 часам обязательных работ за угрозу убийством девочке-подростку приговорил суд Клинцовского района 36-летнюю женщину из поселка Оболешево.

История случилась 11 августа. Вечером на остановке общественного транспорта в поселке Оболешево гражданка несколько раз ударила 15-летнюю бывшую одноклассницу дочери. Затем она руками схватила шею девочки и стала душить, угрожая убийством.

Как выяснилось, такой была реакция матери на оскорбление ее 16-летней дочери.

«Виновной назначили наказание - 100 часов обязательных работ», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, 36-летняя женщина из поселка Оболешево Клинцовского района предстанет перед судом за то, что угрожала убийством 15-летней девочке.