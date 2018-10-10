В Брянске водитель Renault Logan нарушил планы 19-летней пассажирки

История, в которой пострадала 19-летняя девушка, случилась 14 октября в Брянске на улице 3-го Интернационала.

Речь идет о ДТП, случившемся в начале шестого утра. 19-летняя девушка ехала в машине Renault Logan и думала о предстоящем дне, однако планы все в один миг рухнули из-за 55-летнего водителя, управлявшего иномаркой. К слову, машина ехала с улицы Ульянова на Комсомольскую и врезалась в стоящий Ford Mondeo.

В результате ДТП 19-летняя пассажирка автомобиля Renault Logan получила ушибы, ссадины теменной области; ее доставили в больницу, позже отпустили на амбулаторное лечение.