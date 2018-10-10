Очень пожилая пенсионерка покалечилась в брянском автобусе

Поездка в автобусе для 81-летней пенсионерки закончилась неприятностью – она упала и получила травму, инцидент случился 14 октября на улице 2-я Мичурина в Брянске.

ДТП произошло в начале пятого вечера. Как объяснили в отделе ГИБДД, 21-летний водитель автобуса «ЛИАЗ-525646» ехал с Чернышевского на улицу Никитина и «уронил» 81-летнюю бабушку.

В результате старушка получила ушиб грудной клетки справа. Врачи, осмотрев ее, отпустили с назначением лечения.

Напомним, 24 сентября в Брянске на улице Рылеева едва не случилась трагедия – 68-летняя женщина-пешеход угодила под Skoda Octavia и получила серьезную травму.