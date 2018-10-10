Гражданскую супругу брянец убил топором

Следователи Брянской области завели уголовное дело на 52-летнего жителя Стародубского района, который подозревается в убийстве гражданской супруги.

Ночью 12 октября 2018 года в Стародубскую центральную районную больницу доставили 35-летнюю женщину из деревни Мадеевка с множественными ранами в области головы и тела, которая через время скончалась.

Как оказалось, между супругами во время употребления спиртного возникла ссора, в итоге мужчина набросился на свою избранницу с топором, причинив ей не совместимые с жизнью ранения.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в региональной прокуратуре.