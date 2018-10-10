38-летняя женщина угодила под неустановленное авто в поселке Теменичи

ДТП с участием неустановленного водителя и автомобиля случилось в поселке Теменичи Брянского района 14 октября, пострадала женщина-пешеход.

Правоохранители в три часа дня получили сообщение из Глинищевской ЦРБ о том, что к ним с ушибом правого лучезапястного сустава обратилась 38-летняя гражданка. Назначив лечение, медики отпустили ее домой.

Само происшествие случилось около двух дня на улице Садовой. В отделе ГИБДД пояснили, неизвестный водитель легковушки сбил женщину.

Полиция проводит проверку в связи с аварией.

Напомним, авария с иномаркой Audi 80 случилась 2 октября на улице Ленина в поселке городского типа Погар, пострадала 65-летняя пенсионерка.