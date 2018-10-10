83-летний пенсионер угодил в больницу после ДТП в Новозыбкове

Мужчина 83-х лет получил травмы, попав под колеса автомобиля «ВАЗ-21120» на улице Красногвардейской в Новозыбкове 14 октября.

Авария случилась около девяти вечера. 33-летний автомобилист на отечественной машине ехал с улицы Гагарина на Урицкого и сбил 83-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

У пенсионера закрытая черепно-мозговая травма, вывих левого плеча, тупая травма грудной клетки и органов брюшной полости, закрытый перелом правой голени, открытый перелом левой голени; его госпитализировали.

Напомним, женщина-пешеход пострадала в ДТП с участием неустановленного водителя и автомобиля в поселке Теменичи Брянского района.